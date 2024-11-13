Юных волоколамцев торжественно посвятили в первоклассники

Первоклассники проучились уже два месяца, поэтому могут поделиться своими успехами. За это время они познакомились с учителями и предметами, нашли новых друзей и заметно повзрослели. Пришло время посвящения, которое состоялось в торжественной обстановке. Под аплодисменты зрителей ребята прошли через весь зал и поднялись на сцену. От родителей, педагогов и более старших учеников школы не утаились детское волнение и радость.

В концертном зале состоялся праздничный концерт, в котором принимали активное участие виновники торжества. Подобные ежегодные мероприятия стали доброй традицией, которую поддерживают преподаватели школы. В будущем ребятам еще не раз предстоит выступить на сцене, демонстрируя мастерство в музыкальном искусстве.

В роли ведущей выступила фея искусств, которая поздравила ребят и призвала к получение новых знаний. Она напомнила, что каждый из присутствующих — звезда. Вдохновленные первоклассники были рады посвящению. На память о важном дне они получили открытки-сердца, старательно изготовленные воспитанниками художественного отделения. Сердца символизируют дружбу и поддержку.