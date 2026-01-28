Юных жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в творческих конкурсах на тему соблюдения ПДД

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной», проводит Всероссийские конкурсы по ПДД, направленные на профилактику ДТП с участием детей.

Это IX Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и Я за безопасные дороги», приуроченный ко Дню защитника Отечества и направленный на профилактику ДТП с участием детей. Он проводится с 28 января по 28 февраля 2026 года.

Также это IX Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «С СУПЕР-МАМОЙ мы уже изучаем ПДД», посвященный Международному женскому дню. Он проводится с 1 марта по 1 апреля 2026 года.

Кроме того, это V Всероссийский конкурс театральных коллективов и агитбригад по ПДД «ВСЕМ ЗНАТЬ ПОЛОЖЕНО – ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ!» и VI Всероссийский конкурс чтецов стихов по ПДД «АЗБУКА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», приуроченные ко Всемирному дню театра и реализуемые с 1 марта по 1 апреля 2026 года.

Все вышеперечисленные конкурсы проводятся с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

Вся информация об организации и условиях проведения конкурсов размещена на сайте фонда.