За неделю свыше 13 тыс. раз заказали выписку из домовой книги на регпортале Московской области

На прошлой неделе жители Подмосковья более 13 тыс. раз обратились за выпиской из домовой книги через региональный портал госуслуг. А с начала года количество запросов по данной услуге перешагнуло отметку в 312 тыс. Такие данные привела пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Право получить выписку из домовой книги есть у нескольких категорий граждан. Прежде всего это собственники жилья, лица, в настоящее время зарегистрированные либо ранее числившиеся по конкретному адресу. Кроме того, такая возможность предоставляется родственникам и наследникам умершего собственника.

Удобство электронного сервиса заключается в его простоте и скорости. Чтобы заказать выписку, достаточно зайти на региональный портал госуслуг и найти раздел «Жилье», а затем — «Жилищные документы». После подачи онлайн‐заявки документ поступает прямо в личный кабинет пользователя в течение 1 рабочего дня.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.