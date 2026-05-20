День города близко: как Электрогорск преображается к празднику

Временно исполняющий обязанности главы Павлово‑Посадского городского округа Сергей Владимирович Балашов совершил объезд территории Электрогорска. Визит был связан с контролем подготовки к празднованию Дня города.

В ходе поездки Балашов осмотрел ключевые объекты обустройства. На Стахановском озере ведутся работы: укладывают тротуары, устанавливают бордюры, оборудуют детские площадки, обустраивают пирс и решетчатые настилы. Кроме того, прокладывают кабельные линии для освещения и видеонаблюдения, готовят инфраструктуру для фонарей и озеленения.

На баскетбольной площадке имени А. А. Болошева укладывают плитку, заливают дорожки, монтируют тренажеры. В ближайшее время завершат укладку резинового покрытия и подготовят место для памятника.

Городской бульвар — главную площадку праздника — тоже приводят в порядок: красят бордюры, обрезают траву, проводят ямочный ремонт. По поручению Балашова службы должны довести территорию до идеального состояния к мероприятию.

Дополнительно занимаются благоустройством МФЦ и территории после работ Мособлводоканала, решают проблему подтопления в городском парке. К празднику также планируют организовать торговлю и провести субботники. Среди общих задач — покос травы, покраска бордюров, ремонт дорог и уборка улиц.