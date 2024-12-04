Юных жителей Пушкино и их родителей готова встретить новая детская площадка

В Пушкино во дворе дома на улице Горького появилась новая детская площадка общей площадью 150 кв. м.

К детской площадке проходит асфальтированная дорожка, появление которой входило в перечь работ по модернизации современной игровой зоны. Сама территория игровой зоны ограждена небольшим забором.

На территории площадки установлены качели, качалка-балансир и качалка на пружине. Кроме того, для детей разных возрастных категорий предусмотрены игровые комплексы. Первый соответствует интересам малышей от 4 до 8 лет. Второй предназначен для игр ребят в возрасте от 6 до 12 лет. Для дизайна была выбрана тема «Пляж».

Площадь игровой зоны застелена специальным материалом, по которому приятно ходить. В случае падения ребенка уменьшается риск получения травмы. Для отдыха родителей и детей предусмотрены удобные скамейки.

Все назначенные работы выполнены в полном объеме. Комплекс готов для игр детей на свежем воздухе, что положительно влияет на развитие юных горожан.