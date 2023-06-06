Юный бизнесмен из Павловского Посада получил грант на развитие своего дела

Никита Макуха учится в техникуме Павловского Посада. В этом году решил попытать судьбу в муниципальном конкурсе «Начни свой бизнес» и представил на суд жюри проект «Кожевенная мастерская Lopin». Его идея была признана лучшей и теперь парень получит грант на развитие бизнеса.

Всего в финал удалось выйти трем проектам. Защищали их авторы в офисе Восточной торгово-промышленной палаты. За звание лучших из лучших наравне с Никитой боролись студенты первого курса Павлово-Посадского техникума Артем Пьянков и Серафим Катаев. Они представили проект «Системники» и предложили создать мастерскую по ремонту компьютеров и других гаджетов. А ученица 10 класса Лицея № 1 Мария Климова представила идею «Школьный фермер» по выращиванию овощей и сухоцветов на территории школы для поддержки малоимущих семей.

Тем не менее бизнес-идея Никиты больше всего впечатлила опытных экспертов.

Напомним, проект «Начни свой бизнес» стартовал в городском округе более 20 лет назад. Его инициаторами и организаторами стали Восточная торгово-промышленная палата и администрация муниципалитета.