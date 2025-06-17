Юный гонщик из округа Пушкинский Герасим Скуланов триумфально дебютировал в Чемпионате России SMP F4

14 июня на автодроме «Игора Драйв» состоялась первая гонка второго этапа Чемпионата России в классе «Формула-4» (SMP F4). В 2025 году в составе SMP F4 участвуют 16 пилотов из 7 команд: LADA Sport, Formula K Russia, ITECO Racing Team, TMS Racing Team, BS Formula, NI Racing, Texol Racing и Prima Racing.

Герасим Скуланов, представляющий Городской округ Пушкинский, продемонстрировал выдающиеся навыки и стратегическое мышление на протяжении всех квалификационных заездов и гонок. Благодаря своему упорству и стремлению к успеху он завоевал бронзовую медаль в первой гонке второго этапа, опередив более опытных соперников.

Эта победа стала для Герасима не только первым опытом участия в престижном чемпионате, но и первым начислением очков в личном зачете. Ученик Образовательного комплекса № 11 города Пушкино, представляя команду Texol Racing и оттачивая мастерство на трассе GS Racing в поселке Лесном, продемонстрировал впечатляющую технику вождения и тактическое мышление.

Поздравляем Герасима с блестящим дебютом и желаем ему новых достижений!