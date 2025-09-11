Юный курянин лишился 27 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку

В Курске правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал 16-летний местный житель. По информации регионального ГУ МВД, несовершеннолетний попал в ловушку аферистов, пытаясь найти через интернет компанию проститутки.

Юноша обнаружил в сети сайт с услугами для взрослых и вышел на контакт с предполагаемым организатором услуг по указанному телефону. Подряд злоумышленники под различными предлогами — для подтверждения предоплаты, внесения страхового залога и исправления «внезапно возникших технических сбоев» — убедили подростка перевести им в общей сложности 27 500 рублей. После получения всей суммы обещанная встреча в условленном месте так и не произошла. Осознав, что стал жертвой обмана, молодой человек сообщил о произошедшем в полицию.

В настоящее время сотрудники органов ведут работу по установлению всех причастных к данной мошеннической схеме.

