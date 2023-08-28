Юным талдомчанам торжественно вручили паспорта граждан России

Торжественная церемония прошла в конференц-зале Дворца спорта «Атлант», сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Документы подросткам вручил глава муниципалитета Юрий Крупенин и его заместитель Юрий Воробьев.

Поддержать ребят в такой важный для них день пришли родители, родственники и друзья. Ведь молодые люди с получением паспорта стали уже полноправными гражданами России. Также парней и девушек с этим событием поздравили парламентарии местного Совета депутатов. Они и пожелали подросткам быть достойными звания россиянина и гордится своей Родиной.

Также молодежь с получением документов поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Им зачитали приветственный адрес от главы региона.

А еще в этот праздничный день ребята получили памятные подарки от главы Талдомского городского округа Юрия Крупенина.