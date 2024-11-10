Юрист Адамс рассказал россиянам, чем грозит выезд на встречку при отсутствии разметки

Выезд на полосу встречного движения на широких трассах, в случае если разметка незаметна под снегом, что нередко бывает в зимний период, может обернуться для автолюбителей штрафом в размере 5 тысяч рублей, а то и полугодовым лишением прав. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил руководитель профессиональной юридической группы «АИД» Давид Адамс.

Юрист отметил, в России, учитывая особенности холодного климата, водители часто сталкиваются с неразличимой разметкой из-за снежного покрова. Законодательство предписывает наказывать автолюбителей за выезд на встречку в любом случае. Это обстоятельство уже давно породило ряд важных правовых вопросов.

«В частности, согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Санкция данной статьи предусматривает либо административный штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев», — рассказал юрист.

Адамс подчеркнул, несмотря на действующие правила дорожного движения, неправомерно привлекать водителей за несоблюдение разметки под снегом к административной ответственности. И тут подспорьем является другая имеющаяся законодательная норма, объясняющая в действиях автолюбителя отсутствие умысла на нарушение.

«Данная позиция основывается на фундаментальном принципе права — отсутствии вины в действиях лица при объективной невозможности соблюдения установленных правил», — отметил юрист.

Эксперт добавил, на участках дорог с трудноразличимой разметкой дорожные службы обязаны устанавливать соответствующие пояснительные знаки.