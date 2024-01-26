Юрист Буянова объяснила, почему не важно сообщать о семейном положении при устройстве на работу

Нередко люди сталкиваются с ситуацией, когда во время устройства на работу от человека требуют заполнить достаточно обширную анкету, где есть вопросы о семейном положении и детях. По словам юриста Марины Буяновой, не во всех случаях соискатель вправе указывать о себе «правильные» данные, если те касаются его личной жизни. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что, согласно закону о персональных данных, человек при устройстве на работу обязан указывать о себе только ту информацию, которая касается его трудовых обязанностей.

По мнению юриста, исключением является только устройство на госслужбу. В данном случае информация является действительно важной.