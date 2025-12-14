Юрист Хаминский перечислил варианты разрешения дела Долиной

Верховный суд России может полне вынести решение, которое обяжет российскую исполнительницу, народную артистку РФ Ларису Долину выплатить Полине Лурье, покупательнице ее квартиры в Хамовниках, всю сумму, которую та отдала. Кроме того, суд может принять решение о покупке недвижимости у Лурье или передаче ей другого жилья. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал юрист Александр Хаминский, директор центра правопорядка в Москве и Подмосковье.

Со слов собеседника агентства, Верховный суд располагает несколькими вариантами разрешения спора, который стал символом проблемы добросовестных приобретателей. Один из возможных путей — обязать Ларису Долину вернуть все средства, полученные от Лурье.

«Несмотря на публичное обещание певицы это сделать, конкретных сроков и механизма она не назвала. Адвокат Лурье указывает, что у Долиной есть иное имущество, которое можно реализовать для исполнения обязательства», — заявил Хаминский.

Юрист подчеркнул, что в рамках второго сценария суд может утвердить мировое соглашение, предусматривающее выкуп Лурье своей квартиры у Долиной. Однако сама покупательница категорически отвергла предложение о поэтапном возмещении стоимости квартиры в течение трех лет.

Третий вариант — достичь мирного урегулирования, передав квартиру Лурье. Этот сценарий маловероятен, поскольку Долина через суд уже вернула себе право собственности на квартиру и вряд ли откажется от него, — отметил Хаминский.

Юрист выразил мнение, что наиболее разумным и обоснованным решением будет постановление, обязывающее продавца вернуть деньги, при этом сохраняя за ним право на взыскание ущерба с осужденных мошенников.

Напомним, Верховный суд России рассмотрит жалобу Лурье по делу, связанному с квартирой Долиной, 1в предстоящий вторник, 16 декабря.