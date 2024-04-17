Юрист Карабанов назвал уход мужа Блиновской на СВО хитрым шагом

Кандидат юридический наук Александр Карабанов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, что супруг Елены Блиновской ушел на СВО для решения сразу трех проблем в семье. Это юридический, логичный и очень хитрый шаг, который позволит помочь в ситуации не только с арестом блогера.

Алексей Блиновский служит на СВО по контракту с Минобороны РФ, помогая родине под позывным Брикс. Помимо этого до ухода на спецоперацию бизнесмен выделил 50 млн рублей для того, чтобы армия РФ закупила беспилотники. По словам юриста Карабанова, это был хитрый и точно выверенный шаг, который поможет решить несколько проблем.

Во-первых, уход мужчины на СВО повысит шансы на освобождение Блиновской из СИЗО в апреле. Во-вторых, решит бизнес-вопросы. А в-третьих, обелит репутацию блогера после неурядиц. Адвокаты обязательно будут использовать как аргумент то, что дети нуждаются в родителе. Так как отец на СВО, суд может изменить меру пресечения блогеру и отпустить ее из изолятора назад, к детям.

«Если у детей есть бабушки и дедушки, то, конечно, ни в коем случае не будет поставлен вопрос об отправлении их, например, в интернат. Если адвокаты Елены попытаются изменить меру пресечения, но не смогут, то родители Алексея и Елены будут подавать иск в суд, чтобы оформить опекунство», — заключил адвокат.

Суд в любом случае учтет то, что у Блиновской на иждивении четверо детей. Это могут засчитать как смягчающее обстоятельство для меры пресечения вроде домашнего ареста или запрете на определенные действия.

Отметим, что информацию о службе мужа Блиновской на СВО подтверждал только Эльман Пашаев, бывший адвокат актера Михаила Ефремова. При этом отец Алексея Блиновского эти новости опровергал.