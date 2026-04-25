Юрист Курбаков: за скрытую камеру в съемной квартире дадут пять лет тюрьмы

Установка камер видеонаблюдения в съемном жилье без ведома жильцов — это не просто нарушение договора, а серьезное преступление. Юрист Иван Курбаков разъяснил, какие последствия ждут владельцев квартир за вмешательство в частную жизнь и почему «скрытая съемка» может закончиться реальным тюремным сроком. Об этом РИА Новости рассказал юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

Уголовный кодекс и право на тайну

Конституция РФ гарантирует неприкосновенность частной жизни, и аренда жилья не лишает граждан этого права. По словам члена Ассоциации юристов России Ивана Курбакова, установка камер без согласия квартиросъемщиков квалифицируется по статье 137 УК РФ.

Варианты наказания:

Стандартное нарушение: Штраф до 200 000 рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

Отягчающие обстоятельства: Если камера установлена в «красных зонах» (спальня, ванная комната) или если записи были распространены в сети/переданы третьим лицам, срок лишения свободы может увеличиться до 5 лет.

Административные штрафы и гражданские иски

Помимо уголовного преследования, собственник жилья рискует столкнуться с финансовыми санкциями по линии защиты персональных данных (ст. 13.11 КоАП РФ):

Для физических лиц: Штраф до 15 000 рублей.

Для юридических лиц (агентств): Штраф до 50 000 рублей.

Кроме того, если жилец обнаружит слежку, он имеет право через суд потребовать компенсацию морального вреда и возмещение убытков (например, расходов на экстренный переезд).

Когда камера законна? Правила для арендодателя

Установка видеонаблюдения в съемной квартире возможна, но только при соблюдении жестких условий:

Письменное согласие: Арендатор должен подписать документ (или соответствующий пункт в договоре), подтверждающий, что он уведомлен о съемке.

Запретные зоны: Объектив камеры не может быть направлен в зоны частной жизни (санузел, жилые комнаты). Допустимые места — коридор или входная зона.

Таблички: В квартире на видном месте должна быть размещена информация о том, что ведется видеонаблюдение.

Запрет на передачу данных: Владелец не имеет права показывать записи кому-либо без дополнительного согласия жильца.

Наличие скрытых камер — это прямое основание для немедленного расторжения договора аренды по инициативе жильца без потери залога.