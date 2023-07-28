Юрист Кваша назвал способы сохранить единственное ипотечное жилье при банкротстве

Правительством РФ поддержан законопроект о сохранении ипотечного жилья при банкротстве. Юрист Дмитрий Кваша рассказал, как будет работать данный закон. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, ранее при банкротстве у человека отбирали ипотечную квартиру, даже если она была единственным жильем.

Юрист отметил, что после принятия закона должник сможет сохранить ипотечное жилье при банкротстве при условии отсутствия просрочек. Однако выплачивать кредит по ипотеке ему все равно придется.

Он добавил, что таким послаблением могут воспользоваться мошенники, которые станут брать кредиты на погашение ипотеки, после чего банкротиться с сохранением жилья.

По словам Кваши, на данный момент важны наблюдения по выстраиванию практики.