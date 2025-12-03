Юрист Лайпанова: закон ограничивает размер удержаний с пенсии

По мнению многих, государство гарантирует защиту пенсии от взысканий по долгам. Однако это не так, утверждает Зульфия Лайпанова, старший юрист Национальной юридической компании «Митра», в интервью агентству «Прайм».

Как сообщили журналистам, под арест могут попасть страховая и государственная пенсии по старости и инвалидности, а также накопительная пенсия, надбавки и доплаты. Исключение составляют выплаты по потере кормильца, единовременные выплаты пенсионерам и компенсации по уходу за инвалидами, которые не подлежат аресту.

«По закону пенсия относится к доходам гражданина, поэтому приставы имеют право обращать на нее взыскание (ст. 99 и 101 ФЗ "Об исполнительном производстве"). Однако закон строго ограничивает размер удержаний», — пояснила Лайпанова.

Обычно с пенсии можно удерживать не более половины суммы для погашения задолженностей по кредитам, штрафам, коммунальным услугам и налогам. В случаях, связанных с алиментами, компенсациями за потерю кормильца или возмещение вреда здоровью, допускается списание до 70% пенсии.

Однако существует важное ограничение: у должника должна быть сохранена сумма, равная прожиточному минимуму. Списать могут только ту часть пенсии, которая превышает эту сумму, добавила Лайпанова.

