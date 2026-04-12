Юрист напомнил о рисках перед вступлением в брак

Перед вступлением в брак будущим супругам следует заранее проработать юридические аспекты совместной жизни, чтобы минимизировать риски и избежать возможных споров в будущем, сообщил адвокат Александр Барканов. Юрист в беседе с « Газетой.Ru » обратил внимание на необходимость подготовки к браку не только с эмоциональной, но и с правовой точки зрения. По его словам, такой подход позволяет заранее урегулировать ключевые вопросы и защитить интересы сторон в случае возможного расставания.

Эксперт указал, что статистика последних лет демонстрирует высокий уровень разводов: значительная часть браков распадается, а возраст вступления в них постепенно увеличивается. Среди основных причин разрыва отношений, по его оценке, остаются финансовые сложности, жилищные проблемы, измены и отсутствие взаимопонимания.

Барканов подчеркнул, что юридическую силу в России имеет только брак, зарегистрированный в органах ЗАГС. Совместное проживание без официального оформления, несмотря на распространенное название «гражданский брак», не создает правовых последствий — в том числе в вопросах собственности и алиментных обязательств.

Он также отметил, что официальная регистрация отношений существенно упрощает решение ряда вопросов: оформление детей, получение государственных льгот и ипотечных программ, доступ к налоговым вычетам. Кроме того, супруги получают право на посещение друг друга в медицинских учреждениях, наследование и социальные выплаты, а также могут отказаться от дачи показаний против близкого человека в рамках уголовного процесса.

Для предотвращения имущественных споров юрист рекомендовал заранее обсудить возможность заключения брачного договора. По его наблюдениям, инициатором такого соглашения чаще выступает сторона, которая потенциально рискует понести большие потери при разводе.

Эксперт пояснил, что брачный договор позволяет установить иной порядок владения имуществом, чем предусмотрено по умолчанию, и четко определить, какие активы кому принадлежат. При отсутствии такого соглашения суды нередко делят имущество формально, что может приводить к ситуациям, когда, например, единственное жилье оказывается разделено на доли, не пригодные для реального использования. Это, в свою очередь, провоцирует затяжные конфликты или вынужденную продажу недвижимости.

Барканов добавил, что договор можно заключить как до регистрации брака, так и в любой момент после нее, включая условия в отношении будущих приобретений. В документе также допускается распределение ответственности по долгам и определение прав на бизнес-активы и доходы.

При этом юрист указал на необходимость уведомления кредиторов о наличии брачного договора, иначе в отношениях с ними продолжит действовать стандартный режим совместной собственности, что может повлечь взыскание на общее имущество.

Отдельное внимание специалист рекомендовал уделить финансовым обязательствам сторон до брака — таким как кредиты или планируемые крупные покупки — и зафиксировать эти договоренности.

Кроме имущественных аспектов, все чаще рассматриваются и личные вопросы: проверка семейного статуса, наличие предыдущих браков, в том числе за границей, а также информация о детях и иждивенцах. Важным фактором остается и состояние здоровья партнера, включая хронические заболевания и возможные генетические риски.

По словам эксперта, в последние годы в брачные договоры иногда включаются и дополнительные условия, касающиеся образа жизни, отдыха и других аспектов совместного быта.

В целом, заключил юрист, перед созданием семьи важно опираться не только на личные ожидания, но и учитывать правовые нюансы, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

