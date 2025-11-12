Юрист напомнила, почему важно проверить пенсионную выписку до конца ноября

До конца ноября пенсионерам посоветовали внимательно проверить пенсионную выписку из индивидуального лицевого счета. Юрист Екатерина Ноженко в беседе с агентством « Прайм » отметила, что этот документ содержит сведения, влияющие на размер будущих выплат.

В выписке отражаются страховой стаж, периоды без трудовой деятельности, такие как служба в армии или уход за ребенком до 1,5 лет, а также сумма уплаченных взносов и индивидуальный пенсионный коэффициент.

Особое внимание, по словам юриста, стоит уделить данным о трудовой деятельности до 2002 года. В этот период при расчете пенсии учитывается соотношение заработка с усредненным уровнем по стране, что напрямую влияет на итоговую сумму выплат.

Если в выписке обнаружены неточности или пропущенные периоды, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд и приложить документы, подтверждающие трудовой стаж. После исправления ошибок пенсия может быть увеличена, а недополученные средства за прошлые годы — компенсированы.

Кроме того, Ноженко напомнила, что до конца года у граждан, родившихся в 1967 году и позже, остается возможность оценить результаты инвестирования накопительной части пенсии и при необходимости подать заявление о переводе средств в другой фонд. Однако она предупредила, что досрочный переход до завершения пятилетнего инвестиционного периода приведет к потере накопленного дохода.

Ранее депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий.