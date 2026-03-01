Юрист объяснил, как снять миллион рублей без блокировки

Снятие крупной суммы наличными может привлечь внимание банка и привести к временным ограничениям. Чтобы избежать блокировки, важно учитывать требования законодательства и действовать прозрачно. Об этом агентству « Прайм » сообщил управляющий партнер Sakura Legal Даниил Базылев.

По его словам, операции с наличными свыше одного миллиона рублей подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга в соответствии с законом № 115-ФЗ. Банк при этом анализирует историю операций клиента, тариф обслуживания, лимиты и недавние крупные поступления, например кредиты.

Если операция покажется нетипичной — по сумме, месту или времени — банк вправе временно ограничить выдачу до 50 тысяч рублей в сутки на срок до 48 часов. Клиентам, включенным в базу подозрительных операций ЦБ, может быть установлен лимит в 100 тысяч рублей в месяц.

Эксперт рекомендует снимать крупные суммы через кассу банка или заранее заказывать наличные. При резком поступлении больших средств, например после продажи имущества, лучше предоставить документы, подтверждающие источник денег. Прозрачность операций и соответствие их уровню дохода существенно снижают риск блокировок.

