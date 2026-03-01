В России вступили в силу новые правила ЕГЭ для ряда направлений вузов

С 1 марта 2026 года вступил в силу обновленный перечень ЕГЭ для поступающих на ряд направлений российских вузов. Пресс-служба Минобрнауки РФ сообщила РИА Новости , что пока принципиальных изменений в правилах приема в университеты не предусмотрено, а количество экзаменов для абитуриентов останется прежним. Русский язык сохраняется в качестве обязательного ЕГЭ для всех специальностей.

В министерстве уточнили, что ведется последовательная работа по расширению числа направлений, где сдача физики и истории станет обязательной. Так, начиная с кампании 2026 года, физика потребуется при поступлении на 25 инженерных специальностей из 140. По 20 направлениям, где ранее обязательным был экзамен по обществознанию, вуз теперь может устанавливать историю в качестве обязательного предмета.

Изменения затрагивают и педагогические направления, однако приемная кампания 2026/27 учебного года пройдет без корректировок. С 2027/28 учебного года абитуриенты педагогических профилей будут сдавать ЕГЭ по выбранному предметному профилю.

В министерстве подчеркнули, что внесенные изменения направлены на повышение качества приема и подготовки студентов. Все корректировки прошли процедуры экспертного и общественного обсуждения, а университеты заранее информировали абитуриентов о новых требованиях.

Ранее стало известно, что за иностранные вывески без кириллицы начнут штрафовать.