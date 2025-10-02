Юрист объяснила, в каких случаях приставы могут проникнуть в жилище должника

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) обладают четко регламентированными законом полномочиями для доступа в жилые помещения должников. Согласно разъяснениям юриста Светланы Стрежневой, которые публикует RuNews24.ru, основанием для таких действий служит Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Закон допускает вскрытие помещений при наличии письменного разрешения старшего судебного пристава. Эта мера применяется для проверки имущественного положения должника или при исполнении судебных решений о вселении/выселении, где дополнительное разрешение не требуется.

Процедура строго регламентирована: участники исполнительного производства уведомляются о времени вскрытия, за исключением случаев немедленного исполнения или применения обеспечительных мер. Обязательными условиями являются присутствие понятых и составление соответствующего акта.

По словам эксперта, приставы могут проводить осмотры помещений, накладывать арест на имущество и изымать его для последующей реализации. Однако эти действия возможны только в рамках исполнительного производства и при соблюдении всех процессуальных норм, что исключает произвольное проникновение в жилище без законных оснований.

