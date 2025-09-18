Участникам СВО и их семьям «простили» долги на полмиллиарда рублей

В ХМАО судебные приставы завершили масштабную операцию по финансовому оздоровлению семей военнослужащих. По данным УФССП России по Югре, с 1016 участниками специальной военной операции и членами их семей прекращены исполнительные производства, сообщает ugra-news.ru.

Производства прекращены на общую сумму 512,5 млн руб. Из них 429,5 млн списано непосредственно с бойцов, а еще 83 млн — с их жен и близких родственников.

Основанием для долговой амнистии стали поправки в федеральное законодательство, принятые Госдумой РФ. Ключевое условие для списания — заключение контракта на службу сроком от одного года после 1 декабря 2024 года. Льгота распространяется на кредитные обязательства, не превышающие 10 миллионов рублей, и включает ипотечные займы. Супруги военнослужащих также имеют право на освобождение от долгового бремени.

Для получения льготы необходимо личное или дистанционное обращение в службу судебных приставов. Пакет документов включает заявление о прекращении исполнительного производства и копию контракта о прохождении военной службы. Для членов семей дополнительно потребуется документ, подтверждающий родство, например свидетельство о браке. Подать заявление можно через портал госуслуг, что особенно актуально для семей, находящихся в отдаленных территориях.

Реальные истории подтверждают практическую значимость инициативы. Анна, жена участника СВО из Югры, рассказала, как освободилась от автокредита, взятого три года назад. Просрочки по выплатам начались после того, как женщина ушла в декрет, а у мужа возникли проблемы с работой. После заключения контракта семья воспользовалась правом на списание долга.

Житель Екатеринбурга Алексей, заключивший контракт в Югре, избавился от кредитной нагрузки в полмиллиона рублей, накопленной при неудачной попытке ведения бизнеса. Теперь его доходы направлены на строительство дома для семьи.

Однако подчеркивается, что списание не является абсолютным. Закон четко определяет категории долгов, которые не подлежат аннулированию. В их числе алиментные обязательства, возмещение вреда жизни и здоровью, а также долги, возникшие в результате коррупционных правонарушений.

Данные меры финансовой поддержки дополняют и без того значительный социальный пакет, предлагаемый в Югре военнослужащим по контракту, который включает единовременную выплату в 3,2 миллиона рублей и общий доход до 5,72 миллиона рублей в год.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в России появится новая семейная налоговая выплата.