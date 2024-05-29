Юрист Подъяблонский предупредил дачников о вероятности наказания за реализацию урожая и заготовок на рынке

По словам юриста Глеба Подъяблонского, владельцы дачных участков имеют полное право продавать собственный урожай и разные домашние заготовки, тем не менее имеются некоторые ограничения, которые соблюдать, чтобы не нарваться на штрафы. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что владельцам дачных участков можно продавать лишь собственную продукцию и при этом учитывать некоторые условия. Так, запрещается продавать овощи и фрукты без документов, подтверждающих выращивание овощей именно на собственном участке. Этот документ может выдать председатель СНТ.

По мнению юриста, запрещено продавать продукцию, выращенную посредством наемных сотрудников, а также с арендованных участков. Кроме того, запрещено продавать домашние яйца и молоко, поскольку они не прошли ветеринарный контроль.

Он отметил, что нельзя устраивать торговую точку, если она не зарегистрирована официально. За все вышеперечисленные нарушения, за исключением последнего, предусматривается штраф в размере от 500 до 2,5 тыс. рублей.