Юрист Подъяблонский предупредил дачников о вероятности наказания за реализацию урожая и заготовок на рынке
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам юриста Глеба Подъяблонского, владельцы дачных участков имеют полное право продавать собственный урожай и разные домашние заготовки, тем не менее имеются некоторые ограничения, которые соблюдать, чтобы не нарваться на штрафы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что владельцам дачных участков можно продавать лишь собственную продукцию и при этом учитывать некоторые условия. Так, запрещается продавать овощи и фрукты без документов, подтверждающих выращивание овощей именно на собственном участке. Этот документ может выдать председатель СНТ.
По мнению юриста, запрещено продавать продукцию, выращенную посредством наемных сотрудников, а также с арендованных участков. Кроме того, запрещено продавать домашние яйца и молоко, поскольку они не прошли ветеринарный контроль.
Он отметил, что нельзя устраивать торговую точку, если она не зарегистрирована официально. За все вышеперечисленные нарушения, за исключением последнего, предусматривается штраф в размере от 500 до 2,5 тыс. рублей.