Юрист раскрыл лазейку: как заставить магазин вернуть деньги за подарочный сертификат
Фото: [Работа в офисе/Медиасток.рф]
Эксперт в области права Александр Хаминский пояснил механизм возврата денежных средств за неиспользованные подарочные сертификаты. Согласно его разъяснению, процедура требует оформления официального письменного требования к организации-эмитенту сертификата. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
В документе необходимо указать банковские реквизиты для перевода средств. Обязательным условием является предоставление оригинального сертификата — как в физическом формате, так и в электронном виде при соответствующей форме выпуска.
Хаминский подчеркнул, что письменная форма обращения является ключевым элементом процедуры, обеспечивающим юридическую фиксацию требования потребителя.
