Юрист раскрыл лазейку: как заставить магазин вернуть деньги за подарочный сертификат

Юрист Хаминский: заявление поможет вернуть деньги за подарочную карту

Эксперт в области права Александр Хаминский пояснил механизм возврата денежных средств за неиспользованные подарочные сертификаты. Согласно его разъяснению, процедура требует оформления официального письменного требования к организации-эмитенту сертификата. Об этом он сообщил в беседе с  РИА Новости.

В документе необходимо указать банковские реквизиты для перевода средств. Обязательным условием является предоставление оригинального сертификата — как в физическом формате, так и в электронном виде при соответствующей форме выпуска.

Хаминский подчеркнул, что письменная форма обращения является ключевым элементом процедуры, обеспечивающим юридическую фиксацию требования потребителя.

