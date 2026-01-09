Юрист раскрыл лазейку: как заставить магазин вернуть деньги за подарочный сертификат

Эксперт в области права Александр Хаминский пояснил механизм возврата денежных средств за неиспользованные подарочные сертификаты. Согласно его разъяснению, процедура требует оформления официального письменного требования к организации-эмитенту сертификата. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.