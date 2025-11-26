Курсы трезвости в Подмосковье в преддверии новогодних праздников открыл священник

Покровский храм города Коломны в декабре начнутся десятидневные курсы «Школы трезвости», сообщил REGIONS. Первое занятие состоится 8 декабря. Его проведет диакон Иоанн Клименко, кандидат химических наук и опытный консультант по вопросам организации помощи людям с алкогольной и наркотической зависимостью при храмах города Москвы.

По информации издания, посетить курсы предлагают всем желающим, достигшим совершеннолетнего возраста. Обсуждение темы пагубного влияния алкоголя на организм особенно актуально в декабре в преддверии длительных новогодних выходных. В это время людям, имеющим проблемы, иногда сложно продолжить преследовать цель — стремиться к здоровому образу жизни.

По данным издания, на первом занятии будут присутствовать представители первого Московского общества трезвости. Последующие девять занятий пройдут в дистанционном формате под кураторством опытных наставников. Стать участником мероприятия рекомендовано тем, кто лично столкнулся с зависимостью: злоупотреблением алкоголя, употреблением запрещенных препаратов, никотиновой зависимостью, тягой к азартным играм. Информация будет полезна для родственников людей, которые столкнулись с подобными проблемами.

«Цель курса — научить осознанному отношению к здоровью, разобраться в причинах возникновения вредных привычек и освоить эффективные методы преодоления трудностей», — отметили в пресс-службе Первого Коломенского благочиннического округа.

Вход свободный. 18+

