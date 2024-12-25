Юрист рассказала, какое наказание грозит виновникам поджогов в общественных местах Подмосковья

Виновникам поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в общественных местах Подмосковья, может грозить до 20 лет колонии, если их действия будут квалифицированы по статье о терроризме. Об этом REGIONS рассказала юрист Надежда Антонова.

«В отношении лиц, склонявших граждан к совершению данных деяний, следственные органы могут возбудить уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». За такое деяние УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы», — рассказала Антонова.

По ее словам, уголовная ответственность грозит подозреваемым даже в том случае, если они действовали по инструкции мошенников. Юрист добавила, что гражданам также нужно будет возместить материальный ущерб, который был нанесен чужому имуществу.

Подробнее о том, как мошенники убедили жителей Подмосковья пойти на хулиганство, — в материале REGIONS.