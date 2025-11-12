«Ожидаем новую волну подорожания»: эксперт советует россиянам не откладывать покупку автомобиля

Менеджер по продажам одного из крупных уфимских автосалонов Сергей Петров высказал мнение, что в ближайшее время ожидается новая волна подорожания всего модельного ряда, сообщил mkset.ru.

По словам эксперта, на подорожание автомобилей повлияет ряд факторов: логистические издержки, курсовая волатильность и дорожающие комплектующие. Специалист считает, что заявления правительства о повышении утильсбора также станут поводом для повышения цен.

«Мы наблюдаем устойчивый рост стоимости как на конвейерные отечественные модели, так и на подержанные иномарки», — делится прогнозом Сергей.

Эксперт отметил, что если россияне сомневаются насчет покупки, то сейчас самое время определиться. По его мнению, со следующего квартала произойдет очередная волна подорожания всего модельного ряда. На подержанные иномарки продавцы сейчас снижают цены. Специалист уверен, что данная тенденция имеет временный характер.

По информации издания, россияне активно обсуждают стоимость авто. Негодование вызывает решение правительства РФ о повышении утилизационного сбора. Владелец Hyundai Creta Ильдар высказал мнение, что в скором времени не каждый автомобилист позволит себе пользоваться личным транспортом. Владелец Lada Vesta Мария отметила, что специально приобретала отечественный автомобиль. Однако расходы (страховка, бензин, обслуживание) обходятся слишком дорого.

«Решение по утильсбору — это очередной удар по карману. Вместо того чтобы создавать условия, государство просто выжимает из нас деньги. Скоро ездить на личном транспорте станет роскошью, которую я не смогу позволить», — считает Ильдар.

