Юрист Русяев назвал ситуации, когда следует заплатить за разбитый в магазине товар

По словам юриста Ильи Русяева, при повреждении товара в магазине покупатель платить за него не обязан, тем не менее имеются исключения. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что заплатить за испорченный товар придется при условии, если покупатель выронил его из рук, а также находился в торговом зале в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неприлично.

По мнению юриста, покупатель не обязан оплачивать товар при его повреждении, если расстояние между стеллажами менее 1,4 м, товар стоял на стеллаже неустойчиво, при скользком поле, при падении на кассовой ленте.