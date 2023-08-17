Юрист Русяев объяснил, почему мигранты могут покинуть Россию

По словам главы столичной узбекской диаспоры Бахрома Исмаилова, треть трудовых мигрантов могут покинуть нашу страну на фоне ослабления российской валюты по отношению к доллару и евро. Юрист Илья Русяев пояснил, почему в этих условиях часть трудовых мигрантов из государств СНГ действительно может покинуть Россию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, для массового оттока гастарбайтеров курс американской валюты должен увеличится до уровня примерно 120 рублей.

Юрист пояснил, что при нынешнем курсе в сто рублей зарплата мигрантов составляет от 70 тыс. рублей.

По его мнению, мигранты могут поменять Россию на Китай.

Русяев отметил, что при оттоке трех-четырех миллионов гастарбайтеров наша страна потеряет примерно 4% ВВП.