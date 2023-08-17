Юрист Русяев объяснил, почему мигранты могут покинуть Россию
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По словам главы столичной узбекской диаспоры Бахрома Исмаилова, треть трудовых мигрантов могут покинуть нашу страну на фоне ослабления российской валюты по отношению к доллару и евро. Юрист Илья Русяев пояснил, почему в этих условиях часть трудовых мигрантов из государств СНГ действительно может покинуть Россию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, для массового оттока гастарбайтеров курс американской валюты должен увеличится до уровня примерно 120 рублей.
Юрист пояснил, что при нынешнем курсе в сто рублей зарплата мигрантов составляет от 70 тыс. рублей.
По его мнению, мигранты могут поменять Россию на Китай.
Русяев отметил, что при оттоке трех-четырех миллионов гастарбайтеров наша страна потеряет примерно 4% ВВП.