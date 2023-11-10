Юрист Соин считает, что к началу спецоперации нужно было подготовить большое число военных психологов

По словам юриста Евгения Соина, к началу проведения спецоперации в нашей стране необходимо было подготовить большое число военных психологов. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что есть четыре стадии, развивающиеся именно в первые два месяца нахождения на фронте: эйфория встречи, стадии принятия при виде крови, сравнения и смерти.

По мнению эксперта, после возвращения из зоны спецоперации мобилизованные вынуждены обращаться к обычным психологам, не бывавшим в зоне спецоперации, поэтому им сложно работать.