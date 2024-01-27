Юрист Соловьев перечислил ситуации, когда работодатель вправе уволить родителя-одиночку
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Депутатами нижней палаты парламента принят закон о запрете увольнять родителей-одиночек с детьми до 16 лет. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, работодатель вправе уволить нерадивого сотрудника, даже если тот является родителем-одиночкой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что поводом могут послужить злостные нарушения дисциплины.
По мнению юриста, указанный выше закон имеет своей целью именно защиту работника, который в одиночку воспитывает детей. Например, это невозможность сокращения.