Юрист Соловьев перечислил ситуации, когда работодатель вправе уволить родителя-одиночку

Депутатами нижней палаты парламента принят закон о запрете увольнять родителей-одиночек с детьми до 16 лет. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, работодатель вправе уволить нерадивого сотрудника, даже если тот является родителем-одиночкой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.