Юрист Соловьев предупредил о новых видах мошенничества с пятитысячной купюрой

Мошенники продолжают оттачивать свое мастерство, с каждым днем придумывая все новые способы отъема денег у законопослушных граждан с использованием пятитысячных купюр, поведал в беседе с агентством «Прайм» заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Как и ранее, мошенники стараются сыграть на доверчивости россиян и их стремлению помочь ближнему, посетовал эксперт.

«Один из вариантов — "сотрудник ЦБ" звонит гражданину и сообщает, что необходимо проверить подлинность новых купюр пятитысячного достоинства. В этом случае мошенник предлагает установить приложение для проверки на подлинность наличных денег», — рассказал Соловьев.

На деле же проверочное приложение оказывается фишинговым софтом, позволяющим мошенником заполучить доступ ко всем устройствам жертвы, а после преспокойно снять деньги с ее счетов.

Кроме того, аферисты ходят по квартирам и под видом спецработников, просят доверчивых россиян поменять старые купюры на новые. Первые, разумеется, являются фальшивыми.