Юрист Соловьев рассказал о последствиях для проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда

Проводница поезда из Екатеринбурга в северную столицу случайно выбросила кота по имени Твикс, принадлежавшего одному из пассажиров. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, в случае гибели кота проводницу можно будет привлечь по статье о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что пассажир допустил нарушение правил перевозки домашних питомцев, выпустив кота из переноски, однако ни в каком должностном регламенте не указано, что проводник имеет право в таком случае выкидывать животное из поезда в мороз и снег.

По мнению юриста, такие действия точно не вписываются в должностную этику сотрудников РЖД.

Он отметил, что проводница должна будет выплатить стоимость кота его владельцу, а также возместить моральный вред.