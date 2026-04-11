Южная Корея раздает бесплатный интернет всем. Даже после исчерпания трафика

Министерство науки Южной Кореи анонсировало всеобщий бесплатный мобильный интернет. Как сообщает The Register, нововведение стартует в июне.

После исчерпания основного трафика более 7 млн абонентов получат безлимитный доступ на скорости 400 Кбит/с. К программе присоединились SK Telecom, KT и LGUplus.

Глава ведомства Пэ Кён Хун назвал онлайн-сервисы базовой потребностью граждан. Дополнительная причина — недавние скандалы с операторами: утечка данных у SK Telecom, утечка 3 ТБ информации у LG Uplus и критика KT из-за уязвимостей.

«Крайне важно вносить вклад в общественное благо — например, гарантируя всем гражданам базовые права на телекоммуникации, — и одновременно активно инвестировать в будущее, где ключевую роль будут играть технологии ИИ», ― добавил министр.

Операторы также запустят дешевые 5G-тарифы (до 20 тыс. вон, около 1 тыс. рублей), расширят пакеты для пожилых и улучшат Wi-Fi в поездах. Власти в ответ поддержат исследования сетей для ИИ.

Ранее сообщалось о том, что южнокорейские пищевые гиганты развернули «битву» за российский рынок.