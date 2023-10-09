К 1 ноября в Подмосковье завершится подготовка общественного транспорта к зиме

Наравне с подготовкой уборочной техники, в Подмосковье переводят на зимний режим и общественный транспорт. Его подготовка должна завершится к 1 ноября. Об этом во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатору Андрею Воробьеву рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

«Транспорт готовится к осенне-зимнему периоду. Мы проверяем в первую очередь, работу отопления в салонах, герметичность салонов, чтобы на месте были все охлаждающие жидкости для работы печки. Ну и чтобы шины были готовы к зиме и были в нормативе. К 1 ноября завершим подготовку», — сказал Алексей Гержик.

Он также уточнил, что в регионе продолжится работа по контролю за движением общественного транспорта. В частности, специалисты продолжат мониторить загруженность остановок и отслеживать ситуацию с помощью 100 камер системы «Безопасный регион».

Кроме того, в Подмосковье ввели онлайн-расписание и установили комфортные для ожидания транспорта павильоны. А чтобы автобусам было легче передвигаться по дорогам, для них продолжат оборудовать выделенные полосы.