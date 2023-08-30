К 667-летию городского округа Кашира долголеты прошли 667 км

В городском округе Кашира 26 августа отметили важную дату – 667 лет со дня основания города.

Местные участники проекта «Активное долголетие» отпраздновали это событие необычным способом. Они устроили марафон в 667 километра, который завершился на торжественном шествии по исторической части Каширы.

Акция стартовала в День физкультурника, 12 августа. Дистанцию проходили частями, суммируя ежедневные показатели всех участников.

Кроме того, для жителей городского округа Кашира выступили артисты вокального ансамбля «Журавушка» и хора русской песни «Каширская звонница». Они спели песни о родном городе, так что слушатели не только насладились прекрасной музыкой, но и погрузились в особую атмосферу праздника.

Напомним, губернаторский проект «Активное долголетие» был начат осенью 2019 года. Губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что смысл программы – в том, чтобы все нашли занятие по душе и могли развиваться. Сейчас в проекте более 240 тыс. участников. Программа популярна и в городском округе Кашира.