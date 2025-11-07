«К концу года у школьников накапливается утомление». Почему ученые против сокращения летних каникул?

Сокращение продолжительности летнего отдыха школьников способно нанести ущерб их здоровью, поскольку именно в этот период под влиянием благоприятных погодных условий происходит естественное укрепление иммунитета. Такое мнение в интервью ТАСС высказала Оксана Адамовская, ученый секретарь ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка», кандидат биологических наук.

Эксперт привела данные исследований, согласно которым в летние месяцы наблюдается значительное снижение частоты простудных заболеваний среди детей. Для сравнения, в течение учебного года на одного ребенка в среднем приходится 0,15–0,2 случая заражения, а пиковый показатель в середине учебного процесса достигает 0,32–0,35 случая.

Адамовская подчеркнула, что летний отдых предоставляет уникальные возможности для оздоровления: повышенная физическая активность на открытом воздухе, купание, продолжительный сон и рацион, обогащенный сезонными фруктами и овощами. В связи с этим, идея сократить каникулы представляется необоснованной, особенно учитывая, что к их началу у учащихся накапливается серьезное утомление и падает мотивация к учебе.

Ранее академик РАН, вице-президент Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о том, что инициативу по сокращению летних каникул для школьников необходимо тщательно проанализировать.