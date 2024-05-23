К середине июня новый тротуар проложат на Авиационной улице в Пушкино

К реализации поставленной задачи приступила бригада из восьми квалифицированных специалистов. В их распоряжении находится трактор, самосвал, фреза, экскаватор-погрузчик и мини-погрузчик.

«Идут работы по благоустройству тротуаров — замене асфальтового покрытия пешеходных зон. Также будет увеличено количество парковочных мест, проведена замена дорожного полотна и установлен новый бордюрный камень на всем протяжении улицы. Важно, что тротуар появится в местах, где ранее его не было. Завершить работы планируется в июне», — рассказала представитель МКУ «Пушгорхоз» Екатерина.

Спикер отметила, что протяженность участка, ремонт которого стартовал в округе, составляет чуть более полукилометра. Его площадь (с примыкающими участками и парковками) — более шести тысяч квадратных метров.

Тротуар отремонтируют на площади 1350 квадратов. Общий объем работ составит более 7300 квадратных метров.

«Улица Авиационная имеет особое значение для Пушкино, поскольку она проходит в непосредственной близости от Пушкинского филиала Московского областного медицинского колледжа № 1 и Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова. Поскольку здесь присутствует в большом количестве частный сектор, то ремонт дорожного полотна придаст территории ухоженный современный вид. Возле медицинского колледжа будет обустроен пешеходный переход — нанесена разметка и установлены дорожные знаки», — добавила специалист МКУ «Пушгорхоз».

Работы будут завершены к середине июня.