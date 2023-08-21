К учебному году в Подмосковье подготовят 878 школьных маршрутов

Подготовка транспортной инфраструктуры к 1 сентября стала одной из тем на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов. Как сообщил зампред правительства Московской области – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, в этом году общий объем выполненной работы в этой сфере на 20% превышает прошлогодний.