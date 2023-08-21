К учебному году в Подмосковье подготовят 878 школьных маршрутов
Фото: [Минтранс МО]
Подготовка транспортной инфраструктуры к 1 сентября стала одной из тем на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов. Как сообщил зампред правительства Московской области – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, в этом году общий объем выполненной работы в этой сфере на 20% превышает прошлогодний.
«Готовим автобусы, 878 школьных маршрутов. К 1 сентября мы проводим все мероприятия по подготовке, техсостоянию химчистке. Самое главное – есть мобильный резерв, 490 автобусов. Проверим чистоту и порядок на всех остановках около школ. Будем готовы на 100% к 1 сентября», - подчеркнул Алексей Гержик.
Кроме того, уже готово 12,8 км. тротуаров около школ, до 28 августа обустроят еще 2,2 км. тротуаров. Также до начала учебного года приведут в порядок пешеходные переходы около учебных заведений и проверят чистоту на остановках.