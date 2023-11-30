К завершению 2024 года в Подольске закончат строить школу на 500 мест

В ЖК «Новая Щербинка» строят школу, рассчитанную на 500 мест. Она будет состоять из 20 учебных классов, обеденного зала на 250 мест, учебных кабинетов, лаборантских, актового зала, библиотеки, двух универсальных спортивных зала.

Строительство школы производится по графику. Строители уже выполнили подготовительные работы, залили фундамент, завершили цокольную часть здания. В настоящий момент застройщик возводит монолитные конструкции первого и второго этажа.

Школа будет соответствовать всем нынешним требованиям и нормам. Сдать здание планируют до четвертого квартала 2024 года.