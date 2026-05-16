Кабмин рассмотрел ограничения на майнинг криптовалют в Московском регионе

Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рассмотрела возможность введения ограничений на майнинг криптовалюты в Москве, Московской области и отдельных районах Курской области. Об этом сообщили в правительстве по итогам заседания, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак с участием представителей федеральных и региональных властей, а также энергетических компаний, пишет ТАСС . Основной причиной обсуждения стали риски для стабильного энергоснабжения и растущая нагрузка на электросетевой комплекс.

Как уточнили в кабмине, потенциальный запрет майнинговой деятельности рассматривается в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей, включая социально значимые объекты. Власти намерены предотвратить возможные перегрузки энергосистемы и сохранить устойчивую работу сетевой инфраструктуры в регионах с высоким потреблением электроэнергии.

Кроме темы майнинга, участники совещания обсудили развитие энергетической инфраструктуры Дальнего Востока. Для покрытия растущего спроса на электроэнергию к 2031 году планируется модернизация и продление срока эксплуатации действующих объектов генерации, включая Якутскую ГРЭС, Якутскую ГРЭС-2, ТЭЦ «Восточная» и Артемовскую ТЭЦ.

Также в регионе планируется создать новые генерирующие мощности объемом 48 МВт, системы накопления энергии мощностью до 250 МВт и построить линию электропередачи 500 кВ Хабаровск — Комсомольская с реконструкцией подстанции «Комсомольская».

Среди других ключевых проектов — строительство ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 в Москве, а также развитие систем накопления электроэнергии на юге страны.

По итогам заседания Александр Новак поручил профильным структурам уделить особое внимание вопросам надежности и безопасности объектов электроэнергетики. В правительстве подчеркнули, что стабильное энергоснабжение остается одним из приоритетов для российской энергетической системы.

