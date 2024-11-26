Кабмин разрешил регионам заключать соглашения о стабилизации цен на любые товары

Региональные власти теперь могут заключать соглашения с производителями и торговыми сетями не только на товары жизненно важного характера, но и на любые остальные. Такое решение принято Правительством России.

Ранее подобные соглашения касались лишь ограниченного списка важных социальных продуктов, включающего 24 позиции, такие как хлеб, молоко, масло, куриные яйца и другие. В Кабмине надеются, что новое постановление поможет «поддерживать устойчивую обстановку на внутреннем рынке и обеспечить доступность необходимых товаров для граждан».

С инициативой расширить круг товаров для стабилизационных соглашений выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в начале октября.

По предложению ведомства, подход к определению необходимости таких соглашений и список товаров останется прежним. Кроме того, участие бизнеса в этих инициативах будет носить добровольный характер.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на введение строгих штрафов за продажу энергетических напитков несовершеннолетним.