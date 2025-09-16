В омском детском саду двухлетняя девочка сломала руку, упав с качелей, а ее мать требует компенсации. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В Омске двухлетняя девочка получила двойной перелом руки в детском саду № 119, упав с качелей. Инцидент произошел во время прогулки, когда дети не поделили качели, и другой ребенок столкнул девочку.

По информации источника, мать пострадавшей утверждает, что воспитатель и администрация детского сада не оказали должной помощи и даже не вызвали скорую. В детском саду объяснили, что с момента падения до прихода матери прошло всего 10 минут, и воспитательница якобы не успела сориентироваться.

Мать девочки обратилась в полицию и суд, требуя моральной компенсации. Воспитателю вынесено дисциплинарное взыскание, а прокуратура проводит проверку обстоятельств произошедшего.

