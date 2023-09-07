Качество более ста дорог проверили в Московской области с начала года

С начала года сотрудники ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили качество дорожного покрытия на 110 участках дорог в Подмосковье. Об этом сообщили в областном Главгосстройнадзоре.

В ходе проведения исследований специалисты лаборатории оценивали ровность покрытия и уклонов дорожного полотна, ширину и толщину дороги и другие параметры на соответствие действующим стандартам. Большинство проверок затронули дороги Одинцово и Серпухова. В результате проверок было установлено, что для строительства дорог в Подмосковье используется материал, полностью соответствующий действующим стандартам, заключили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.