Кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. трижды Героя СССР А.И. Покрышкина из города Фрязино достойно представила свой коллектив на Всероссийском слете кадетов, который прошел на площадке Российского университета дружбы народов (РУДН).

Всероссийский слет кадетов приурочили изучению иностранных языков. Мероприятие посвятили памяти политика и дипломата Евгения Максимовича Примакова. Достижения и вклад в развитие России выдающегося государственного деятеля не теряет своей актуальности в современное время.

Во время мероприятия кадеты проявили высокие лингвистические способности и продемонстрировали глубокий уровень знаний. Участие ребят в подобном мероприятии также свидетельствует об уважительном отношении молодого поколения к памяти великого гражданина России.

Кадет взвода 11-1 Найт Саймон Питер показал высокий уровень знаний и навыков в раунде соревнований. В итоге кадет из Фрязино завоевал почетное 2-е место. Все участники мероприятия были награждены памятными подарками и грамотами. Слет стал ярким примером того, как молодое поколение россиян стремится к новым достижениям. Ребята постоянно развивают свои способности.