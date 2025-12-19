Кадровый голод: где взять тысячи новых воспитателей для работы в вечернюю смену

Глава государства предложил рассмотреть возможность продления времени их работы, например, до 20:00. При этом он отметил, что реализация такого подхода потребует увеличения числа воспитателей, что повлечет за собой решение вопросов дополнительного финансирования ставок.

Отдельно президент указал на важность создания ясельных групп для детей младшего возраста. Он подчеркнул, что при проведении реновации или модернизации зданий детских садов этот вопрос необходимо решать на первоначальном этапе планирования.