Кадры из квартиры в Москве, где взорвался биокамин, пострадала женщина и сгорел кот, разошлись по Сети

Как передает телеканал РЕН, в квартире на севере Москвы в доме по улице Павла Корчагина произошел взрыв биокамина и начался сильный пожар. В результате инцидента пострадала одна женщина. Сейчас она госпитализирована в реанимацию, ее состояние медиками оценивается как тяжелое.

В распоряжении телеканала оказалось видео из той самой квартиры. В жилище после пожара практически всё выгорело: повсюду черные следы гари и копоти. Как рассказала мать пострадавшей Нина, сгорел заживо и домашний кот. Женщина винит в произошедшем некачественную жидкость для электрокамина, которую накануне привез ее дочери курьер.

«Пострадавшая работала клиническим психологом и принимала клиентов на дому. В момент возгорания с ней находилась еще одна женщина. Также, по словам собеседницы, в квартире недавно сделали дорогостоящий ремонт», — приводится в публикации.

В настоящее время по факту произошедшего правоохранителями проводится доследственная проверка. Устанавливаются реальные причины возгорания.

Ранее мы писали, что до семи человек выросло число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Москве.