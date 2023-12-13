Кадыров назвал возможные сроки окончания СВО

По словам главы Чечни, если бы он принимал определенные решения, то спецоперацию можно было бы закончить за три месяца.

В ходе общения с жителями республики и журналистами чеченский политик ответил на разные вопросы, в том числе и самые волнующие. Кадыров решил не уходить от ответа даже об СВО, и сделал собственный прогноз, пишет «Московский комсомолец».

«Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом», — предположил Рамзан Ахматович.

По словам чеченского лидера, финала можно ожидать в июне или июле 2024 года. Однако на чем основан такой прогноз Кадыров не уточнил.

СВО длится с 24 февраля 2022 года, и долгие действия объяснимы задачами, которые ставят перед Минобороны РФ. Как напомнил Кадыров, российским военным дали четкие инструкции: не разрушать города, не допускать недоброжелателей Запада на территорию и не соглашаться на их условия. Это и повлияло на срок проведения специальной военной операции. Кадыров уверен, что «Киев бы взяли за три месяца», если бы не перечисленные важные ограничения.