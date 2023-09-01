Кадыров потребовал от Вашингтона немедленно снять введенные в отношении его матери санкции

Глава Чеченской республики записал в своем аккаунте в соцсетях официальное видеообращение к американской администрации, пригрозив Белому дому за содеянное жесткими ответными ограничениями в отношении американских дипломатов.

Кадыров подчеркнул, что введенные в отношении Аймани Кадыровой рестрикции незаконные и ведут к дальнейшей эскалации и так непростых отношений между Россией и США. Он напомнил, что его мать занимается благотворительностью и не более того.

«Решение Белого дома можно расценивать как циничное пренебрежение всеми этичными нормами. В ответ намерен ввести санкции в отношении американских дипломатов, чтобы ограничить возможность их передвижения по территории РФ», -предупредил Кадыров в опубликованном видео.

Ранее американский Минфин добавил в антироссийский санкционный список сразу несколько россиян и одну организацию. Под ограничения попала мать главы Чечни Аймани Кадырова и детский центр «Артек».