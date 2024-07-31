Кадыров пригрозил расстрелять любого, кто скажет его дочке снять хиджаб

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров впервые высказался в отношение запрета в России носить паранджу, или как еще называют полностью закрывающую лицо женжин-мусульманок одежду никаб.

Как заявил Кадыров в среду, 31 июля, в ходе республиканского госсовета, он против ношения в Чечне паранджи. Глава Чечни подчеркнул, республику посещают гости разных вероисповеданий, но его и правительство совершенно не волнует одежда приезжих: республиканские власти заботятся только о внешнем виде местных жителей.

Что до хиджаба, то, как заявил Кадыров, в нем он ничего предосудительного не видит: это обычная одежда мусульманки. Все тех, кто предлагает заставить женщин мусульманского вероисповедания не носить его, глава Чечни назвал заслуживающими смерти врагами ислама.

«Кто скажет моей дочке снимать хиджаб, я его сразу убью. Сразу я расстреляю, кто бы это ни был. Это враг, мой личный враг, враг ислама», — подчеркнул глава Чечни.

Напомним, запретить никабы в РФ предложил председатель СК страны Александр Бастрыкин. Он призвал к таким мерам после терактов в Махачкале и Дербенте. В самом Дагестане изначально не увидели оснований для запрета мусульманской одежды. С 3 июля в регионе действует временный запрет.